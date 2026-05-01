शाहरुख खान की 'किंग' में जी जान से जुटीं दीपिका पादुकोण, सेट से आई ये तस्वीर

शाहरुख और दीपिका के फैन पेजों द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में, दीपिका ने नारंगी रंग की फ्लोई ड्रेस पहन रखी है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। वहीं शाहरुख ने धारीदार शर्ट और काली पैंट पहन रखी है। तस्वीर और वीडियो में दोनों हाथ में हाथ डाले, किसी गाने की शूटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री देखने के बाद फैंस भी उन पर फिदा हो रहे हैं।

प्रतिक्रिया

तस्वीरों पर फैंस दे रहे प्रतिक्रिया

एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'दोनों का स्टाइल कमाल का है।' दूसरे ने लिखा, 'दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। स्टाइल एकदम परफेक्ट है।' अन्य लोग भी दीपिका और शाहरुख की वायरल तस्वीरों पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दीपिका को 'किंग' के अलावा, अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' में देखा जाएगा जिसका निर्देशन एटली कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, फिल्म में एक्शन दृश्यों के लिए दीपिका की बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है।