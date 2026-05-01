अमेरिका ने कहा- हम ईरान के साथ युद्ध में नहीं, कांग्रेस का दखल देना जरूरी नहीं

अमेरिका और ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने गुरुवार को कहा अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की सैन्य कार्रवाई पर कांग्रेस का दखल देना जरूरी नहीं है। जॉनसन का बयान ऐसे समय पर आया है, जब ईरान-अमेरिका सैन्य संघर्ष 60 दिन पूरे करने वाला है, जो अमेरिका के 1973 के युद्ध शक्ति संकल्प में निर्धारित एक समयसीमा है।

बयान जॉनसन ने क्या कहा? NBC न्यूज के मुताबिक, जॉनसन ने कैपिटल हिल में कहा, "मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सक्रिय सैन्य बमबारी, गोलीबारी या इस तरह की कोई घटना हो रही है। फिलहाल हम शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन बेहद संवेदनशील वार्ताओं के बीच प्रशासन के सामने आने में मुझे बहुत हिचकिचाहट होगी, इसलिए देखना होगा कि आगे क्या होता है।" उनसे 60 दिन की समयसीमा के बारे में कहा, "हम युद्ध में नहीं हैं।"

संकल्प क्या है 1973 का युद्ध शक्ति संकल्प? अमेरिका के सैन्य संघर्ष को 60 दिन के अंदर अमेरिकी कांग्रेस अधिकृत करती है, जो 1973 के युद्ध शक्ति संकल्प में निर्धारित समयसीमा है। इसके मुताबिक, अगर कांग्रेस उस समय सीमा से पहले युद्ध को अधिकृत नहीं करती, तो राष्ट्रपति को 60 दिनों के भीतर संघर्ष से सैन्य बल हटाना होगा। ट्रंप ने 2 मार्च को ईरानी संघर्ष की जानकारी कांग्रेस को दी थी, जिसकी समयसीमा 2 मई तक है। ऐसे में ट्रंप को युद्ध समाप्त करना होगा।

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