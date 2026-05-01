IPL के इतिहास में RR के लिए इन गेंदबाजों ने लिए हैं 5 विकेट हॉल, आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए कई गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से मुकाबले का रुख बदला है। कुछ गेंदबाज ऐसे भी हैं, जिन्होंने एक मैच में 5 विकेट लेकर विरोधी टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह ध्वस्त कर दी। इन प्रदर्शनों ने ना सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि गेंदबाजों ने भी टूर्नामेंट में खास जगह बनाई। आइए IPL में RR के लिए 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 सोहेल तनवीर (6/14) इस सूची में पहले स्थान पर RR के पूर्व तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर हैं। उन्होंने IPL 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 14 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 3.50 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए CSK सिर्फ 109 रन का स्कोर ही बना पाई थी। जवाब में RR ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था। RR को 8 विकेट से जीत मिली थी।

#2 जेम्स फॉकनर (5/20) दूसरे नंबर पर RR के लिए खेल चुके पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर हैं। उन्होंने IPL 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद (RR) के खिलाफ 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 5 की थी। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए SRH ने 144/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में RR ने 17.5 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर किया था। फॉकनर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था।

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#3 जेम्स फॉकनर (5/16) तीसरे स्थान पर भी फॉकनर ही हैं। IPL 2013 में इस खिलाड़ी ने SRH के खिलाफ ही 68वें मैच में 4 ओवर में एक मेडन के साथ केवल 16 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 4 की रही थी। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनकी टीम को 23 रन से हार मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए SRH ने 136/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में RR 113/9 का ही स्कोर ही बना पाई थी।

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#4 युजवेंद्र चहल (5/40) चौथे स्थान पर RR के पूर्व खिलाड़ी युजवेंद्र चहल हैं। अब चहल पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेलते हैं। उन्होंने IPL 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 4 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 10 की थी। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए RR ने 217/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में KKR 19.4 ओवर में 210 रन पर ऑलआउट हो गई थी। RR को 7 रन से जीत मिली थी।