ईरान युद्ध के 12 दिन: 2 भारतीयों की मौत, ब्रिटिश जहाज पर हमला; दिनभर क्या-क्या हुआ?

अमेरिका और इजरायल का ईरान के खिलाफ युद्ध आज यानी 11 मार्च को 12वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब तक 1,700 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से सबसे ज्यादा 1,255 लोग ईरान में मारे गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। वहीं, इजरायल की तेहरान पर बमबारी जारी है। आइए आज हुए अहम घटनाक्रम जानते हैं।

जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य में ब्रिटिश कार्गो जहाज पर हमला यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि ईरान के पास होर्मुज जलडमरूमध्य में एक अनजान चीज के टकराने के बाद एक कार्गो जहाज में आग लग गई। एजेंसी ने कहा, "रिपोर्ट मिली है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में एक कार्गो जहाज पर अनजान प्रोजेक्टाइल से टक्कर लगी है, जिससे जहाज में आग लग गई है। चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।" जहाज और हमले के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय बोला- 2 भारतीयों की मौत, एक लापता विदेश मंत्रालय ने बताया कि युद्ध के दौरान एक जहाज पर हमले में 2 भारतीयों की मौत हो गई है और एक लापता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। ईरान में भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को सीमा पार करने में मदद कर रहा है। खाड़ी में कुछ भारतीय घायल हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय झंडे वाले 28 जहाज हैं।"

Advertisement

दुबई दुबई में ड्रोन हमले में भारतीय घायल अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 2 ड्रोन गिरे, जिसकी चपेट में आकर 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 लोग घाना के, एक बांग्लादेश का और एक भारतीय है। सभी को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि घटना से हवाई अड्डे पर परिचालन प्रभावित नहीं हुआ है।

Advertisement

कंपनियों ईरान बोला- टेक कंपनियां, बैंक और वित्तीय संस्थान निशाने पर ईरान ने कहा कि एक ईरानी बैंक पर हमले के बाद वो इस इलाके में मौजूद वित्तीय केंद्रों और बैंकों को निशाना बना सकता है। ईरान ने कहा, "दुश्मन ने इस इलाके में अमेरिका और जायोनी शासन से जुड़े वित्तीय केंद्रों और बैंकों को निशाना बनाने के लिए हमें खुला छोड़ दिया है।" वहीं, मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है।

लेबनान लेबनान में इजरायली हमलों में 19 की मौत लेबनान में हालिया इजरायली हमलों में 19 लोग मारे गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अल-शहाबिया में 7 लोग मारे गए और 11 घायल हो गए। पूर्वी बालबेक जिले में तमनिन अल-तहता पर हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 18 घायल हो गए। दक्षिण में बिंट जेबिल के सफ अल-हवा इलाके में एक SUV पर इजरायली ड्रोन हमले में 3 लोग मारे गए। दक्षिणी लेबनान के नबातिएह में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

सुप्रीम लीडर ईरान के नए सुप्रीम लीडर के घायल होने की खबरें इजरायली मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई युद्ध के पहले दिन हुए हमले में मामूली रूप से घायल हो गए थे। वहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि हमले के दौरान उनके पैरों में चोट लगी थी। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा, "मुझे खबर मिली है कि मोजतबा खामेनेई घायल हो गए हैं। मैंने कुछ परिचित मित्रों से पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि, ईश्वर का शुक्र है, वह सुरक्षित हैं।"