टी-20 विश्व कप 2026 जीतने के बाद शिवम दुबे को ट्रेन से लौटना पड़ा घर 

कारण दुबे ने बताया कारण इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए दुबे ने बताया कि ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस समय सभी फ्लाइट्स बुक थीं। वे जल्दी घर पहुंचकर अपने बेटे आयान और बेटी मेहविश से मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा, "कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने सुबह जल्दी अहमदाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन लेने का फैसला किया। हम सड़क से भी जा सकते थे, लेकिन ट्रेन ज्यादा तेज थी।" ट्रेन में उनके साथ उनकी पत्नी अंजुम और एक दोस्त भी थे।

पहचान लोगों से कैसे बचे दुबे? दुबे को पता था कि ट्रेन से यात्रा करने पर लोग उन्हें पहचान सकते हैं। उन्होंने कहा, "परिवार और दोस्त सभी चिंतित थे कि अगर स्टेशन या ट्रेन में किसी ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा?" इससे बचने के लिए दुबे ने कैप, मास्क और फुल स्लीव टी-शर्ट पहनकर खुद को छिपाने की कोशिश की। दुबे ट्रेन में 5 मिनट पहले ही चढ़े और सीधे ऊपरी बर्थ पर चले गए और ज्यादातर समय वहीं रहे।

मुंबई मुंबई पुलिस की मदद लेनी पड़ी दुबे को चिंता थी कि अगर वह मुंबई पहुंचकर बोरीवली स्टेशन पर दिन में उतरेंगे तो लोग पहचान सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुंबई पहुंचने से पहले पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने कहा, "पुलिस को लगा कि मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूं, लेकिन जब मैंने बताया कि मैं ट्रेन से आ रहा हूं तो वे हैरान रह गए। बाद में मुझे पुलिस का दस्ता मिला, जिससे स्टेशन से बाहर निकलना आसान हो गया।"

