ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच सुरक्षित चेन्नई लौटे अजीत कुमार, सामने आया वीडियो

सोशल मीडिया पर एक फैन पेज द्वारा वीडियो साझा किया गया है। इसमें अजित को दुबई से निकलने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए दिखाया गया है। उनके साथ सिक्योरिटी अधिकारी भी मौजूद नजर आए। वीडियो में, अभिनेता अपने सामान के साथ अपनी कार की ओर जाते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद पैपराजी को न कोई प्रतिक्रिया दी, और न तस्वीरें क्लिक कराईं। अभिनेता अपनी कार में बैठकर वहां से अपने घर की ओर निकल गए।

प्रतियोगिता

रेसिंग प्रतियोगिता से पहले ट्रेनिंग के लिए पहुंचे थे अभिनेता

इस महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि इजराइल-ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण संयुक्त अरब अमीरात में यात्रा बाधित होने के कारण अजित दुबई में फंस गए हैं। दरअसल, वह अपनी अगली कार रेसिंग प्रतियोगिता से पहले कड़ी ट्रेनिंग के लिए अबू धाबी में थे। हालांकि, उस वक्त अभिनेता के मैनेजर ने एक आधिकारिक बयान में बताया था कि अजित सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उधर, उनकी वापसी से फैंस भी राहत की सांस ले रहे हैं।