इस दिन से होगी अल्लू सिनेमाज की भव्य शुरुआत

भारत के सबसे बड़े डॉल्बी सिनेमाघर का इस दिन होगा आगाज, दिखाई जाएंगी ये फिल्में

लेखन ज्योति सिंह 11:20 am Mar 11, 202611:20 am

क्या है खबर?

भारत के सबसे बड़े डॉल्बी सिनेमाघर के रूप में, अल्लू सिनेमाज भव्य शुरुआत करने जा रहा है। अल्लू अर्जुन के इस सिनेमाघर का उद्घाटन 12 मार्च को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा किया जाएगा। वहीं 18 मार्च से इसे आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अल्लू सिनेमाज में, 2026 की 2 सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों को दिखाया जाएगा जिसमें रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' शामिल है।