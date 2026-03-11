ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर और सर्गेई लावरोव से बात की

ईरान के विदेश मंत्री ने भारत और रूस से बात की, जानिए क्या चर्चा हुई

लेखन गजेंद्र 11:20 am Mar 11, 202611:20 am

क्या है खबर?

अमेरिका और इजरायल के साथ जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बुधवार को भारत और रूस के विदेश मंत्रियों से बात की। इस दौरान विदेश मंत्रियों ने मौजूद हालात के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आने-जाने वाले शिपिंग और जहाजों की सुरक्षा पर चर्चा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपसी रिश्तों को जारी रखने और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मदद की बात कही है।