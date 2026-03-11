दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 ईरानी ड्रोन गिरे, एक भारतीय समेत 4 लोग घायल

हमला

एक बांग्लादेश और 2 घाना के नागरिक घायल

दुबई सरकार ने एक बयान में बताया कि DXB हवाई अड्डे पर हुए हमले में दो घाना के नागरिकों और एक बांग्लादेशी नागरिक को मामूली चोटें आईं, जबकि एक भारतीय नागरिक को मध्यम चोटें आईं। बता दें कि दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यह प्रतिवर्ष 9 करोड़ यात्रियों को संभालता है। घटना के बाद आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं, और घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है।