होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाज निकलने पर अमेरिका का यू-टर्न, ऊर्जा मंत्री ने पोस्ट डिलीट की
क्या है खबर?
ईरान युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई है। अब अमेरिका ने इस जलडमरूमध्य के जरिए एक तेल टैंकर को सुरक्षित पार कराने का दावा किया है। हालांकि, कुछ ही देर बाद ये पोस्ट डिलीट कर दी गई और व्हाइट हाउस को भी आगे आकर सफाई देनी पड़ी। इसके बाद ईरान ने भी अमेरिका पर फर्जी खबरों के जरिए तेल कीमतों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है।
दावा
अमेरिका ने दावा किया- होर्मुज से निकला तेल टैंकर
इस घटनाक्रम की शुरुआत अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि होर्मुज से एक तेल टैंकर को अमेरिका ने पार करवाया है। राइट ने लिखा, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान वैश्विक ऊर्जा की स्थिरता बनाए रख रहे हैं। अमेरिका की नौसेना ने वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य से एक ऑयल टैंकर को सफलतापूर्वक एस्कॉर्ट किया।'
प्रतिक्रिया
क्रिस के दावे से कच्चा तेल सस्ता हुआ, बाद में पोस्ट डिलीट की
क्रिस की पोस्ट के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। इस दावे से व्यापारियों को कुछ समय के लिए यह भरोसा हो गया कि समुद्री मार्ग फिर से खुल सकते हैं, जिसके चलते अचानक बिकवाली शुरू हो गई और कीमतें लगभग 20 प्रतिशत तक गिर गईं। हालांकि, कुछ ही देर बाद क्रिस ने पोस्ट डिलीट कर दी। व्हाइट हाउस ने बाद में पुष्टि की कि ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया।
स्पष्टीकरण
व्हाइट हाउस बोला- किसी जहाज को एस्कॉर्ट नहीं किया
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने जलडमरूमध्य से किसी भी टैंकर को एस्कॉर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा, "मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूं कि अमेरिकी नौसेना ने इस समय किसी टैंकर या जहाज को एस्कॉर्ट नहीं किया है। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह इस विकल्प का उपयोग करेंगे।" ऊर्जा विभाग ने कहा कि पोस्ट का कैप्शन गलत लिखा गया था, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया।
ईरान
ईरान बोला- अमेरिका कीमतों में हेरफेर के लिए झूठी खबरें फैला रहा
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका पर हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका फर्जी खबरों के जरिए वैश्विक वित्त बाजार में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है। अब्बास ने लिखा, 'अमेरिकी अधिकारी बाजारों में हेरफेर करने के लिए फर्जी खबरें फैला रहे हैं। इससे वे उस महंगाई की सुनामी से खुद को नहीं बचा पाएंगे, जो उन्होंने अमेरिकी लोगों पर थोपी है।'
आवागमन
होर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बंद
ईरान का कहना है कि जब तक युद्ध जारी रहेगा, तब तक होर्मुज से एक लीटर तेल भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। यहां पर 1 से 10 मार्च के बीच कम से कम 10 तेल टैंकरों पर हमले या हमले की कोशिशें हुई हैं। इस वजह से जहाजों ने निकलना बंद कर दिया है। अमेरिका ने भरोसा दिया है कि वो जहाजों को निकलने में मदद करेगा, लेकिन अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।