होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाज निकलने पर अमेरिका का यू-टर्न, ऊर्जा मंत्री ने पोस्ट डिलीट की

ईरान युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई है। अब अमेरिका ने इस जलडमरूमध्य के जरिए एक तेल टैंकर को सुरक्षित पार कराने का दावा किया है। हालांकि, कुछ ही देर बाद ये पोस्ट डिलीट कर दी गई और व्हाइट हाउस को भी आगे आकर सफाई देनी पड़ी। इसके बाद ईरान ने भी अमेरिका पर फर्जी खबरों के जरिए तेल कीमतों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है।

प्रतिक्रिया क्रिस के दावे से कच्चा तेल सस्ता हुआ, बाद में पोस्ट डिलीट की क्रिस की पोस्ट के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। इस दावे से व्यापारियों को कुछ समय के लिए यह भरोसा हो गया कि समुद्री मार्ग फिर से खुल सकते हैं, जिसके चलते अचानक बिकवाली शुरू हो गई और कीमतें लगभग 20 प्रतिशत तक गिर गईं। हालांकि, कुछ ही देर बाद क्रिस ने पोस्ट डिलीट कर दी। व्हाइट हाउस ने बाद में पुष्टि की कि ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया।

स्पष्टीकरण व्हाइट हाउस बोला- किसी जहाज को एस्कॉर्ट नहीं किया व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने जलडमरूमध्य से किसी भी टैंकर को एस्कॉर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा, "मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूं कि अमेरिकी नौसेना ने इस समय किसी टैंकर या जहाज को एस्कॉर्ट नहीं किया है। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह इस विकल्प का उपयोग करेंगे।" ऊर्जा विभाग ने कहा कि पोस्ट का कैप्शन गलत लिखा गया था, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया।

ईरान ईरान बोला- अमेरिका कीमतों में हेरफेर के लिए झूठी खबरें फैला रहा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका पर हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका फर्जी खबरों के जरिए वैश्विक वित्त बाजार में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है। अब्बास ने लिखा, 'अमेरिकी अधिकारी बाजारों में हेरफेर करने के लिए फर्जी खबरें फैला रहे हैं। इससे वे उस महंगाई की सुनामी से खुद को नहीं बचा पाएंगे, जो उन्होंने अमेरिकी लोगों पर थोपी है।'