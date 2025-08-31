प्रधानमंत्री मोदी से तनावपूर्ण रिश्तों के बीच क्वाड बैठक के लिए भारत नहीं आएंगे ट्रंप- रिपोर्ट

टैरिफ और भारत-पाकिस्तान में युद्धविराम के दावों को लेकर भारत-अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे इस साल के अंत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे। लेकिन अब उन्होंने इरादा बदल लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप की अब क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की कोई योजना नहीं है।

रिपोर्ट रिपोर्ट में दावा- ट्रंप के युद्धविराम दावों पर भड़क गए थे मोदी रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि मोदी और ट्रंप के संबंध कैसे बिगड़ गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप द्वारा बार-बार भारत-पाकिस्तान में युद्धविराम के दावों से मोदी भड़क गए थे। ये संबंध बिगड़ने की शुरुआत थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्धविराम के बार-बार दावों से प्रधानमंत्री मोदी का सब्र टूटने लगा था और भारत लगातार इन दावों का खंडन कर रहा था।

नोबेल ट्रंप ने नोबेल के लिए नामांकन की रखी थी मांग- रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ट्रंप ने 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने पर गर्व है। इसके बाद ट्रंप ने ये भी बताया कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाला है और इशारों में भारत से भी ऐसा ही करने को कहा। इस बात से प्रधानमंत्री मोदी नाराज हो गए थे।

फोन 17 जून को दोनों नेताओं ने फोन पर की थी बातचीत रिपोर्ट के मुताबिक, 17 जून को ट्रंप और मोदी के बीच 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई थी। तब ट्रंप कनाडा में G-7 शिखर सम्मेलन में थे, जहां मोदी भी मौजूद थे। पहले दोनों नेताओं के बीच बैठक होनी थी, लेकिन ट्रंप जल्दी रवाना हो गए। इस बातचीत में मोदी ने ट्रंप से साफ कह दिया था कि भारत-पाक के बीच हुए युद्धविराम से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है और यह सीधी वार्ता से हुआ है।

भारत रिपोर्ट में भारत का क्या जिक्र है? रिपोर्ट में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से 18 जून को दिए एक बयान का हवाला दिया गया है। तब मिस्री ने कहा था, "मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से मई में सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच बातचीत के दौरान सीधे तौर पर लिया गया था। इसमें अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी।" व्हाइट हाउस ने इस फोन की पुष्टि नहीं की है।