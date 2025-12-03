सर्दी में बाइक सुबह के वक्त स्टार्ट होने में दिक्कत करती है

सर्दी में बार-बार किक मारने पर भी बाइक नहीं हो रही स्टार्ट, ये तरीके अपनाएं

ठंड शुरू होते ही इसका असर मोटरसाइकिल पर भी दिखने लगता है। सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह के समय स्टार्ट करने में आती है। इसमें डाला गया इंजन ऑयल कम तापमान के कारण गाढ़ा हो जाता है, जो परेशानी पैदा करता है। कई बार किक मारते-मारते थक जाते हैं, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। ऐसे में आपको अपने काम पर निकलने में देरी हो सकती है। आइये जानते हैं ऐसे टिप्स, जो समस्या दूर करने में मदद कर सकते हैं।