सर्दी में बार-बार किक मारने पर भी बाइक नहीं हो रही स्टार्ट, ये तरीके अपनाएं
क्या है खबर?
ठंड शुरू होते ही इसका असर मोटरसाइकिल पर भी दिखने लगता है। सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह के समय स्टार्ट करने में आती है। इसमें डाला गया इंजन ऑयल कम तापमान के कारण गाढ़ा हो जाता है, जो परेशानी पैदा करता है। कई बार किक मारते-मारते थक जाते हैं, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। ऐसे में आपको अपने काम पर निकलने में देरी हो सकती है। आइये जानते हैं ऐसे टिप्स, जो समस्या दूर करने में मदद कर सकते हैं।
किक
बिना चाबी ऑन किए करें यह काम
बिना इग्निशन के लगाएं किक: सुबह के समय पहली बार बाइक स्टार्ट करते समय चाबी ऑन किए बिना 2-3 बार धीरे-धीरे किक लगाएं, क्योंकि इससे इंजन में आयल सर्कुलेट हो जाता है। इससे समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है। चोक का इस्तेमाल: सर्दियों में बाइक स्टार्ट करते समय चोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंजन में फ्यूल और हवा का मिश्रण बढ़ जाता है। यह उसे आसानी से स्टार्ट होने में मदद करता है।
एक्सेलरेटर
एक्सेलरेटर करने से क्या होगा फायदा?
एक्सेलरेटर करना: किक मारने के दौरान थोड़ा-थोड़ा एक्सेलरेटर जरूर दें। इससे हवा-फ्यूल का मिश्रण सही मात्रा में इंजन तक पहुंच सके। सिलेंडर को गर्म करें: इंजन के पास के हिस्सों को हाथों से हल्का गर्म कर सकते हैं। ऐसा करने से इंजन के पुर्जों का तापमान थोड़ा बढ़ने से स्टार्ट करने में आसानी होगी। बैटरी चेक करें: सर्दियों में बैटरी की चार्जिंग जल्दी कम हो जाती है। बैटरी कमजोर है तो उसे चार्ज या बदलने पर विचार कर सकते हैं।