अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' इस देश में रिलीज को तैयार

अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' फिर लगाने आ रही दहाड़, इस देश में हो रही रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 07:01 pm Dec 03, 202507:01 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा: द रूल' फिर से लौटने को तैयार है। दिसंबर, 2024 में रिलीज इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में तहलका मचा दिया था। एक साल बाद भी इसका खुमार प्रशंसकों के दिलों में बरकरार है। अल्लू अभिनीत इस फिल्म को फिर बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि 'पुष्पा 2' इस बार भारत में नहीं, बल्कि दूसरे देश में रिलीज होने जा रही है।