अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' फिर लगाने आ रही दहाड़, इस देश में हो रही रिलीज

अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' फिर लगाने आ रही दहाड़, इस देश में हो रही रिलीज
सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा: द रूल' फिर से लौटने को तैयार है। दिसंबर, 2024 में रिलीज इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में तहलका मचा दिया था। एक साल बाद भी इसका खुमार प्रशंसकों के दिलों में बरकरार है। अल्लू अभिनीत इस फिल्म को फिर बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि 'पुष्पा 2' इस बार भारत में नहीं, बल्कि दूसरे देश में रिलीज होने जा रही है।
रश्मिका ने जताई खुशी
'पुष्पा 2' में अपने किरदार 'श्रीवल्ली' से मशहूर हुईं रश्मिका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने बताया कि फिल्म अगले साल 16 जनवरी को जापान में रिलीज हो रही है। अभिनेत्री ने पोस्ट में मजेदार तरीके से लिखा, 'कोनिचिवा, जापान!! और जंगल की आग आधिकारिक तौर पर दुनियाभर में फैल रही है... पुष्पा 16 जनवरी, 2026 को जापान पहुंच रही है... क्या आप तैयार हैं??' साथ में 'पुष्पा 2' का जापानी भाषा में ट्रेलर साझा किया।
Konnichiwa, Japan!! 🇯🇵💛— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 3, 2025
Aaaand the wildfire is officially going global..
Pushpa lands in Japan on 16th Jan 2026.. are you ready?? 😄🔥
Watch the full Japanese trailer here: https://t.co/pEije6R5IA#Pushpa2inJapan #Pushpa2TheRule #PushpaKunrin #WildFirePushpa #プシュパ君臨… pic.twitter.com/PUikDZFpv9
'पुष्पा 2' के बारे में जानिए
अल्लू और रश्मिका अभिनीत 'पुष्पा 2', 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'पुष्पा' का सीक्वल है। निर्देशक सुकुमार ने दोनों किस्तों का निर्देशन किया है। 4 दिसंबर, 2024 को रिलीज हुई 'पुष्पा 2' ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 1,742 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद निर्माताओं ने तीसरी किस्त की घोषणा भी कर दी है जिसका नाम 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' रखा गया है। ऐसी चर्चा है कि इसमें विजय देवरकोंडा भी नजर आएंगे।