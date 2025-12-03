मोहित शर्मा ने सभी तरह की क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए कैसा रहा उनका करियर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने सभी तरह की क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने भारत के लिए 26 वनडे और 8 टी-20 मैच खेले। वह आखिरी बार पेशेवर क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के दौरान दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेलते हुए नजर आए थे। वह IPL में डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते थे। आइए इस खबर पर नजर डालते हैं।
पोस्ट
मोहित ने इंस्टाग्राम पर किया ऐलान
मोहित घरेलू क्रिकेट में हरियाणा क्रिकेट टीम से खेलते थे। उन्होंने इस अवसर पर अपने क्रिकेट बोर्ड का आभार व्यक्त किया। 37 वर्षीय मोहित ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, 'हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर भारतीय टीम की जर्सी पहनने और IPL में खेलने तक, यह सफर किसी आशीर्वाद से कम नहीं रहा है। मेरे करियर की रीढ़ बनने के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत-बहुत धन्यवाद।'
बयान
मोहित ने BCCI का भी आभार व्यक्त किया
मोहित ने 2013 से 2015 तक भारतीय टीम से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला। वह भारतीय टीम में नियमित रूप से अपनी जगह नहीं बना सके। उन्होंने आगे लिखा, 'BCCI मेरे कोच, मेरे साथी खिलाड़ी, IPL फ्रेंचाइजी, सपोर्ट स्टाफ और मेरे सभी दोस्तों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरी पत्नी को खास धन्यवाद जिन्होंने हमेशा मेरे गुस्से को संभाला और हर चीज में मेरा साथ दिया।'
अंतरराष्ट्रीय करियर
ऐसा रहा मोहित का अंतरराष्ट्रीय करियर
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन की बात करें तो मोहित ने 26 वनडे में 5.45 की इकॉनमी से 31 विकेट झटके थे। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा। 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 8.04 की रही। उन्होंने 1 अगस्त, 2013 को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और 30 मार्च, 2014 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 डेब्यू किया था।
IPL
मोहित के IPL करियर पर एक नजर
मोहित ने अपने IPL करियर में 120 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 26.21 की गेंदबाजी औसत और 8.77 की इकॉनमी रेट से कुल 134 विकेट लिए। मोहित ने अपने IPL करियर में अब तक 3 सीजन में 20 से अधिक विकेट लिए थे। 2023 के अलावा वह IPL 2013 और IPL 2014 में 20 से अधिक विकेट ले चुके थे। IPL में उन्होंने 4 टीमों का प्रतिनिधित्व किया था।