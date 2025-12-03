भारतीय टीम टी-20 विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी हुई लॉन्च

लेखन आदर्श कुमार 06:57 pm Dec 03, 202506:57 pm

क्या है खबर?

एडिडास ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम की नई टी-20 जर्सी लॉन्च की, इस जर्सी को भारतीय टीम 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्व कप 2026 में पहन कर खेलेगी। यह जर्सी रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच खेले गए दूसरे वनडे के दौरान जारी की गई। रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को BCCI सचिव देवजीत सैकिया की मौजूदगी में नई जर्सी का अनावरण करने के लिए बुलाया गया था।