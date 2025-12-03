LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी हुई लॉन्च 
टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी हुई लॉन्च 
भारतीय टीम टी-20 विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी हुई लॉन्च 

लेखन आदर्श कुमार
Dec 03, 2025
06:57 pm
क्या है खबर?

एडिडास ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम की नई टी-20 जर्सी लॉन्च की, इस जर्सी को भारतीय टीम 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्व कप 2026 में पहन कर खेलेगी। यह जर्सी रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच खेले गए दूसरे वनडे के दौरान जारी की गई। रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को BCCI सचिव देवजीत सैकिया की मौजूदगी में नई जर्सी का अनावरण करने के लिए बुलाया गया था।

बयान

रोहित ने क्या कहा? 

रोहित की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने साल 2024 का टी-20 विश्व कप जीता था। उन्हें टी-20 विश्व कप 2026 के लिए ब्रांड एंबेसडर भी चुना गया है। उन्होंने कहा, "साल 2007 में मिली जीत के बाद हमें इस ट्रॉफी को जीतने में 15 साल से ज्यादा समय लग गए। अब भारत में ये विश्व कप होगा, ऐसे में मेरी दुआएं टीम के साथ हैं। यह रोमांचक टूर्नामेंट होगा, मुझे यकीन है कि हर कोई टीम को सपोर्ट करेगा।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें जर्सी की तस्वीर

Advertisement

मुकाबले

कब होंगे भारतीय टीम के मुकाबले? 

भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को USA क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई में खेलेगी। इसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में मुकाबला होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) में मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम अपना अंतिम लीग मैच नीदरलैंड के खिलाफ 18 फरवरी को अहमदाबाद में खेलेगी। सभी मैच किस समय खेले जाएंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल 

Advertisement