टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी हुई लॉन्च
क्या है खबर?
एडिडास ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम की नई टी-20 जर्सी लॉन्च की, इस जर्सी को भारतीय टीम 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्व कप 2026 में पहन कर खेलेगी। यह जर्सी रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच खेले गए दूसरे वनडे के दौरान जारी की गई। रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को BCCI सचिव देवजीत सैकिया की मौजूदगी में नई जर्सी का अनावरण करने के लिए बुलाया गया था।
बयान
रोहित ने क्या कहा?
रोहित की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने साल 2024 का टी-20 विश्व कप जीता था। उन्हें टी-20 विश्व कप 2026 के लिए ब्रांड एंबेसडर भी चुना गया है। उन्होंने कहा, "साल 2007 में मिली जीत के बाद हमें इस ट्रॉफी को जीतने में 15 साल से ज्यादा समय लग गए। अब भारत में ये विश्व कप होगा, ऐसे में मेरी दुआएं टीम के साथ हैं। यह रोमांचक टूर्नामेंट होगा, मुझे यकीन है कि हर कोई टीम को सपोर्ट करेगा।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें जर्सी की तस्वीर
India's threads for next year's Men's #T20WorldCup !— Sportstar (@sportstarweb) December 3, 2025
The Indian team's jersey for 2026 T20 World Cup was revealed during the mid-innings break of the India vs South Africa 2nd ODI in Raipur.
Tilak Verma, Rohit Sharma, and BCCI Secretary Devajit Saikia were seen during the… pic.twitter.com/W9fH8Ff3ko
मुकाबले
कब होंगे भारतीय टीम के मुकाबले?
भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को USA क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई में खेलेगी। इसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में मुकाबला होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) में मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम अपना अंतिम लीग मैच नीदरलैंड के खिलाफ 18 फरवरी को अहमदाबाद में खेलेगी। सभी मैच किस समय खेले जाएंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE