स्मार्टफोन पर टाइपिंग को कैसे आसान और तेज?

#1

क्स्ट रिप्लेसमेंट और स्वाइप टाइपिंग का करें इस्तेमाल

अगर आप स्मार्टफोन पर बार-बार एक ही वाक्यांश टाइप करते हैं तो टेक्स्ट रिप्लेसमेंट सुविधा का फायदा उठाएं। जैसे 'omw' टाइप करते ही 'On my way' आ जाए। इसके अलावा, स्वाइप टाइपिंग बहुत मददगार होती है, जिसमें अक्षरों को उंगलियों से जोड़कर तेजी से टाइप किया जा सकता है। ज्यादातर स्मार्टफोन में ये फीचर पहले से होता है और इसके जरिए आपकी टाइपिंग स्पीड में काफी अच्छी बढ़त हो सकती है।