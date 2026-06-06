चुनावी नतीजों के एक महीने के भीतर कैसे ममता के हाथ से निकल गई TMC?

निष्कासन

1 जून: 50 से ज्यादा विधायकों की कोलकाता में गुप्त बैठक

मई के अंत तक TMC में फूट लगभग तय हो गई। हस्ताक्षर विवाद नाराज विधायकों के एकजुट होने का कारण बन गया। TMC से निकाले गए विधायक संदीपन और ऋतब्रत ने एक जून को कोलकाता में बागी विधायकों की बैठक की। दावा है कि इसमें ममता के वफादारों समेत 58 विधायक शामिल हुए। 2 जून को पार्टी से निकाले गए विधायक रिजु दत्ता ने कहा कि बागी विधायक खुद को 'असली TMC' घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं।