CJP-सरकार के बीच आज फिर वार्ता, दिल्ली में तैनात होंगे 2,000 CRPF जवान; जानें हर घटनाक्रम

दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर 10 FIR दर्ज की हैं। इनमें संसद मार्ग थाने में 4, कनॉट प्लेस में 3 और मंदिर मार्ग, बाराखंभा रोड और कर्तव्य पथ थानों में एक-एक FIR दर्ज हुई है।

प्रदर्शनकारियों पर जवानों पर हमला, पथराव, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं।

CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि युवा FIR से डरने वाले नहीं हैं।