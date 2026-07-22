हीरो HF डीलक्स कैनवस ब्लैक एडिशन को 4 राज्यों में कम कीमत पर खरीद सकते हैं

हीरो HF डीलक्स कैनवस ब्लैक की कीमत में जबरदस्त कटौती, जानिए अब कितनी हुई

क्या है खबर?

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी HF डीलक्स के कैनवस ब्लैक एडिशन की कीमत में 7,635 रुपये कटौती कर दी है। हालांकि, इसका फायदा फिलहाल केवल 4 राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही उठाया जा सकता है। कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि आगे इस ऑफर को क्या दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा या नहीं। यह मोटरसाइकिल होंडा शाइन 100, बजाज प्लेटिना 100 और TVS स्पोर्ट जैसे मॉडल्स से है।