LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे
ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे चल रही हैं

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे

लेखन आबिद खान
May 04, 2026
10:46 am
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे चल रही हैं। भाजपा के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी को उन्होंने 1,996 वोटों से पीछे छोड़ दिया है। ममता इस सीट से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। सुवेंदु ने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में ममता को हराया था। इसके बाद ममता भवानीपुर से ही उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंची थीं।

पिछले नतीजे

क्या रहे थे पिछले चुनावों के नतीजे?

2021 के चुनाव में यहां से TMC के सोबनदेव चटर्जी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने भाजपा की रुद्राणी घोष को करीब 28,000 वोटों से हराया था। हालांकि, 2021 में ममता नंदीग्राम से हार गई थीं। इसके बाद ममता को चुनाव जिताने के लिए सोबनदेव ने यहां से इस्तीफा दे दिया था और इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। उपचुनावों में ममता ने 58,000 वोटों से भाजपा की प्रियंका टिबरेवाल को हराया था।

इतिहास

'मिनी इंडिया' नाम से जाना जाता है भवानीपुर

भवानीपुर में मिलीजुली आबादी है। यहां 42 प्रतिशत बंगाली हिंदू, 34 प्रतिशत गैर-बंगाली हिंदू और 24 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा गुजराती, पंजाबी-सिख, मारवाड़ी और जैन समुदाय के लोग भी यहां रहते हैं। इसी वजह से इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। 1952 के पहले चुनाव में यहां से कांग्रेस के मीरा दत्त गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। 1977 से 2009 तक ये सीट हटा दी गई थी। 2011 से यहां TMC का कब्जा है।

Advertisement