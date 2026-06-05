एक बार फिर ममता की बैठक से ज्यादातर नेताओं ने दूरी बना ली है

TMC नेता विपक्ष की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती देगी, ममता की बैठक से फिर विधायक गायब

लेखन आबिद खान 06:52 pm Jun 05, 202606:52 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पार्टी में चल रही बगावत के बीच आज उन्होंने अपने आवास पर विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक से ज्यादातर नेताओं ने दूरी बना ली है। कहा जा रहा है कि केवल 8 विधायक और 6 सांसद ही ममता की बैठक में पहुंचे। वहीं, पार्टी ने विपक्ष के नेता की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।