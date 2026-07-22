नसीरुद्दीन शाह का वीडियो वायरल

NEET आंदोलन: प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई देख गुस्से से तमतमाए नसीरुद्दीन शाह, वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 11:25 am Jul 22, 202611:25 am

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करते हुए दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने पुलिस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस के बल प्रयोग पर सवाल उठाते हुए 76 वर्षीय अभिनेता ने दिल्ली पुलिस की तुलना अमेरिका की विवादास्पद एजेंसी ICE से कर दी, जो अपनी बर्बरता के लिए जानी जाती है। क्या कुछ बोले नसीरुद्दीन, आइए जानते हैं।