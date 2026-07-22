23 जुलाई को होगा पहला टी-20 (तस्वीर: एक्स/@bcci)

जिम्बाब्वे बनाम भारत: पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन अंकित पसबोला 11:24 am Jul 22, 202611:24 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे पर निराशाजनक प्रदर्शन किया था। टी-20 सीरीज में करारी शिकस्त झेलने के बाद अब भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे के लिए तैयार है। अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम 23 जुलाई को हरारे में होने वाले पहले मैच से अपनी चुनौती पेश करेगी। दिलचस्प रूप से अय्यर ने अपनी कप्तानी में अब तक कोई टी-20 मैच नहीं जिताया है। आइए मैच से जुड़ी सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।