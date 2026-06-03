TMC से निष्कासित बागी विधायक ऋतब्रता बनर्जी बने बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता

TMC से निष्कासित बागी विधायक ऋतब्रता बनर्जी बने बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता

लेखन गजेंद्र 05:56 pm Jun 03, 202605:56 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निष्कासित बागी विधायक ऋतब्रता बनर्जी विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। बनर्जी ने विधानसभा में 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, जिसके बाद बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रतिंद्रनाथ बोस ने बुधवार को उनके नाम पर मंजूरी दे दी। यह घटना तब सामने आई है कि जब चुनाव में 80 सीट जीतने वाली TMC ने आधिकारिक तौर पर शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के लिए नामित किया था।