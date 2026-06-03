TMC से निष्कासित बागी विधायक ऋतब्रता बनर्जी बने बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निष्कासित बागी विधायक ऋतब्रता बनर्जी विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। बनर्जी ने विधानसभा में 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, जिसके बाद बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रतिंद्रनाथ बोस ने बुधवार को उनके नाम पर मंजूरी दे दी। यह घटना तब सामने आई है कि जब चुनाव में 80 सीट जीतने वाली TMC ने आधिकारिक तौर पर शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के लिए नामित किया था।
अधिकार
नेता प्रतिपक्ष के लिए आवंटित कमरे की चाबी सौंपी
NDTV के मुताबिक, विधानसभा के स्पीकर ने बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मंजूरी देने के बाद राज्य विधानसभा में इस पद के नेता के लिए आवंटित कमरे की चाबियां भी उनको सौंप दी है। बता दें कि बनर्जी ने जो पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है, उसमें अभी भी पार्टी की नेता के नाम के आगे ममता बनर्जी का नाम लिखा है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता ने भाजपा पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
पद
1 जून को पार्टी ने निकाला था
ऋतब्रता और विधायक संदीपान साहा ने 27 मई को आरोप लगाए कि विपक्ष के नेता से संबंधित पार्टी के दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर फर्जी थे। TMC ने 1 जून को इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद दोनों विधायकों ने कोलकाता में कई TMC विधायकों के साथ बैठक की। पूर्व TMC प्रवक्ता रिजु दत्ता ने दावा किया कि बागी विधायक खुद को असली TMC घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं।