महिलाओं को खराब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े इन 5 संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

महिलाओं को घर से लेकर नौकरी तक, हर तरह के काम संभालने होते हैं। काम-काज की व्यस्तता के कारण और परिवार की देखभाल करते-करते वे अपना ख्याल रखना भूल ही जाती हैं। ऐसे में वे थकावट और तनाव का शिकार हो जाती हैं और नकारात्मकता से घिर जाती हैं। अपनी जरूरतों को दबाते-दबाते उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। स्वस्थ रहने के लिए महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

#1 नींद न आना अगर आप सुबह जल्दी उठने के बाद भी रातभर करवट बदलती रहती हैं तो समझ जाएं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नींद न आना तनाव और चिंता का प्रमुख लक्षण होता है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा नींद आना भी खराब मानसिक स्वास्थ्य की चेतावनी हो सकती है। इससे यह पता लगता है कि आपका शरीर पूरी तरह थक चुका है और आराम चाहता है।

#2 बार-बार मूड बदलना जो महिलाएं चिंता या अवसाद से जूझ रही होती हैं उनका मूड लगातार बदलता रहता है। वह एक पल खुश होती हैं तो अगले ही पल उदास या गुस्सा हो जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसे सामान्य बर्ताव समझने की गलती न करें। यह बाइपोलर डिसऑर्डर, सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार या अवसाद का संकेत हो सकता है। इसके चलते आपका दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है और लोगों के साथ रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं।

#3 हमेशा चिड़चिड़ापन और उदासी महसूस करना मानसिक रूप से खुश लोग ज्यादातर सकारात्मक रहते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। हालांकि, अगर आपका व्यवहार अचानक बदल गया है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप हर वक्त चिड़चिड़ी या उदास रहने लगी हैं तो यह खराब मानसिक स्वास्थ्य का संकेत हो सकता है। इसके कारण आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे, आप खुद से नाखुश रहेंगी और आपका व्यक्तित्व भी हमेशा के लिए बदल जाएगा।

#4 पसंदीदा चीजों में रुचि खत्म हो जाना चाहे व्यक्ति कितना भी उदास हो, उसे अपनी पसंद की चीजें करने से हमेशा खुशी मिलती है। हालांकि, अगर आपको ऐसा करने से भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो सतर्क हो जाएं। अगर आपकी उन चीजों में रुचि कम होने लगी है, जो आपको बहुत पसंद थीं तो समझ जाएं कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं। इसके अलावा निर्णय लेने में कठिनाई, किसी चीज में ध्यान न लगा पाना और बार-बार गलतियां करना भी तनाव के संकेत हैं।