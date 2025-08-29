बच्चों के शरीर में खून की कमी दूर करने के लिए उन्हें खिलाएं ये खाद्य पदार्थ
क्या है खबर?
आज के समय में कई बच्चे आयरन की कमी से जूझ रहे हैं, जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जिम्मेदार तत्व होता है। इस पोषक तत्व की कमी होने पर एनीमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके दौरान थकान, कमजोरी, चक्कर व मतली जैसे लक्षण नजर आते हैं और त्वचा पीली पड़ जाती है। अगर आपके बच्चे के शरीर में भी खून की कमी हो गई है तो आपको उसकी डाइट में ये खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए।
#1
चुकंदर
खून बढ़ाने के लिए चुकंदर सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ माना जाता है। यह सब्जी आयरन और फोलिक एसिड को बढ़ाने में मदद करती है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। इसमें आयरन अवशोषण को बढ़ाने के लिए विटामिन C और नाइट्रेट भी होते हैं, जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। बच्चों को चुकंदर खिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए, आप इसका जूस या टिक्की आदि बनाकर उनके खान-पान में शामिल करें।
#2
राजमा
आयरन की कमी को दूर करने के लिए अपने बच्चे को राजमा जरूर खिलाएं। यह एक प्रकार की दाल होती है, जो आयरन को बढ़ाती है। इसके बढ़ने से लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ जाती है। इस खाद्य पदार्थ में फोलिक एसिड भी मौजूद होता है, जो खून की मात्रा में वृद्धि लाने में मदद करता है। राजमा की आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे रातभर भिगोएं और अच्छी तरह से पकाएं।
#3
पालक
स्वास्थ्य विशेषज्ञ बच्चों को पालक खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह बेहद पौष्टिक सब्जी है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और विटामिन C पाया जाता है। इन दोनों तत्वों की मदद से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जो आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, इस सब्जी में भी फोलिक एसिड पाया जाता है। बच्चों को पालक की स्मूदी बनाकर पिलाएं, उसकी सब्जी खिलाएं या सलाद में शामिल करें।
#4
सूखे मेवे
अगर आपका बच्चा खून की कमी से जूझ रहा है तो उसे रोजाना सूखे मेवे खिलाएं। उसकी डाइट में खजूर, किशमिश, अंजीर और खुबानी जैसे मेवों को शामिल करें। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में सहायक होते हैं और विटामिन C से समृद्ध होते हैं। कुछ सूखे मेवे फोलिक एसिड का भी स्त्रोत होते हैं, जो स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जरूरी है। इनमें तांबा, मैग्नीशियम और जिंक भी होते हैं, जो संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं।