जापान में जल्द शुरू होंगी UPI सेवाएं, भारतीयों के लिए भुगतान करना होगा आसान
क्या है खबर?
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवाओं का विस्तार अब दुनिया के कई देशों में हो रहा है। इसी क्रम में अब जापान में भी UPI सेवाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने NTT डाटा जापान के साथ समझौता किया है। इस समझौते से जापानी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में UPI भुगतान संभव होगा, जिससे भारतीय यात्रियों को विदेश में भुगतान करना और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा।
फायदे
जापान में UPI के फायदे
इस टूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब भारतीय यात्री जापान में QR कोड स्कैन करके अपने UPI ऐप से सीधे भुगतान कर सकेंगे। इससे नकद या विदेशी कार्ड की जरूरत खत्म होगी और लेनदेन का अनुभव तेज, आसान और भरोसेमंद बनेगा। NTT डाटा जापान, जो देश का सबसे बड़ा भुगतान नेटवर्क संचालित करती है, अपने व्यापारियों में UPI को जोड़ने पर काम करेगी ताकि भारतीयों को डिजिटल भुगतान की पूरी सुविधा मिल सके।
लाभ
पर्यटकों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभ
जनवरी से अगस्त, 2025 के बीच 2 लाख से अधिक भारतीयों ने जापान की यात्रा की, जो पिछले साल से 36 प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे में UPI भुगतान की सुविधा भारतीय पर्यटकों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इससे जापानी व्यापारियों को भी नए ग्राहक और कारोबार के अवसर मिलेंगे। NPCI और NTT डाटा दोनों ने कहा है कि यह साझेदारी सीमा पार डिजिटल भुगतान को आसान बनाकर दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगी।