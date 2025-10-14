जापान में जल्द शुरू होंगी UPI सेवाएं, भारतीयों के लिए भुगतान करना होगा आसान

जापान में जल्द शुरू होंगी UPI सेवाएं

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:49 pm Oct 14, 202504:49 pm

क्या है खबर?

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवाओं का विस्तार अब दुनिया के कई देशों में हो रहा है। इसी क्रम में अब जापान में भी UPI सेवाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने NTT डाटा जापान के साथ समझौता किया है। इस समझौते से जापानी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में UPI भुगतान संभव होगा, जिससे भारतीय यात्रियों को विदेश में भुगतान करना और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा।