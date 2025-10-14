एर्नाकुलम के ईसाई स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद, केरल हाई कोर्ट ने सुरक्षा दी
क्या है खबर?
केरल के एर्नाकुलम जिले में एक ईसाई स्कूल हिजाब विवाद के बाद अभिभावकों के निशाने पर आ गया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने स्कूल को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने पिछले दिनों एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने से मना किया था, जिसके बाद स्कूल में काफी हंगामा हुआ। इससे चिंतित स्कूल प्रबंधन हाई कोर्ट पहुंचा है। मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
विवाद
क्या है पूरा मामला?
सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में आठवीं की एक छात्रा हिजाब पहनकर पहुंची थी, जिसे स्कूल प्रबंधन ने प्रवेश देने से इंकार कर दिया। इसके बाद 10 अक्टूबर को छात्रा के अभिभावक कुछ लोगों के साथ स्कूल में जबरन घुस गए और सुरक्षाकर्मियों के अलावा कई लोगों के साथ मारपीट की। छात्रा के माता-पिता ने इसे धार्मिक अधिकार बताया। हालात बिगड़ने पर स्कूल ने पैरेंट-टीचर एसोसिएशन (PTA) से चर्चा के बाद 13-14 अक्टूबर को स्कूल में छुट्टी कर दी।
याचिका
स्कूल प्रबंधन ने याचिका में क्या कहा?
स्कूल प्रबंधन ने याचिका में बताया कि स्कूल का प्रबंधन एक ईसाई प्रतिष्ठान करता है, जो 1998 में स्थापना के बाद से धर्मनिरपेक्ष है। याचिका में कहा गया है कि उनके स्कूल नियम में यूनिफॉर्म नीति का पालन करने की बात है और अभिभावक प्रवेश के समय लिखित घोषणा करते हैं। याचिका में बताया गया प्रबंधन ने हमला करने वाले अभिभावकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं दी गई, इसलिए प्रबंधन कोर्ट पहुंचा है।