केरल में हिजाब विवाद के बाद ईसाई स्कूल को सुरक्षा दी गई

एर्नाकुलम के ईसाई स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद, केरल हाई कोर्ट ने सुरक्षा दी

लेखन गजेंद्र 04:49 pm Oct 14, 202504:49 pm

क्या है खबर?

केरल के एर्नाकुलम जिले में एक ईसाई स्कूल हिजाब विवाद के बाद अभिभावकों के निशाने पर आ गया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने स्कूल को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने पिछले दिनों एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने से मना किया था, जिसके बाद स्कूल में काफी हंगामा हुआ। इससे चिंतित स्कूल प्रबंधन हाई कोर्ट पहुंचा है। मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी।