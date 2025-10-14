एयरटेल भारत में गूगल के सहयोग से स्थापित करेगी AI हब, जानिए क्या होगा फायदा 

एयरटेल ने AI हब स्थापित करने के लिए गूगल से साझेदारी की है

क्या है खबर?

भारती एयरटेल ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्‌टनम में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। दूरसंचार सेवा प्रदाता ने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल पूरे भारत में AI को अपनाने में तेजी लाने के साथ गूगल के संपूर्ण AI-स्टैक और यूजर सर्विसेज को भारतीय व्यवसायों के और करीब लाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 5 सालों में 15 अरब डॉलर (करीब 1,320 अरब रुपये) का निवेश किया जाएगा।