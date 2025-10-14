'बागी 4' की OTT रिलीज पर आ गया अपडेट, जानिए से कब देख पाएंगे

ABP की रिपोर्ट के मुताबिक, टाइगर की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'बागी 4' को दिवाली के खास मौके पर रिलीज किए जाने की योजना है। बताया जाता है कि फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो ने हासिल किए हैं। निर्माताओं ने फिल्म की OTT रिलीज को लेकर अभी आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि 'बागी 4' को 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर किराये में उपलब्ध कराया जाएगा। 31 अक्टूबर से लोग इसे फ्री में देख सकेंगे।

बागी 4

'बागी 4' की कास्ट और कमाई

'बागी 4' में टाइगर के अलावा संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू ने अहम किरदार निभाया है। हरनाज की ये डेब्यू फिल्म है। फिल्म का निर्देशन ए. हर्ष ने किया है, जबकि साजिद नाडियाडवाला निर्माता हैं। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 62.87 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि दुनियाभर में इसने 77.67 करोड़ रुपये कमाए थे। ये 'बागी' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त है। इसके पिछले 3 पार्ट्स साल 2016, 2018 और 2020 में रिलीज हुए थे।