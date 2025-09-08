अहान पांडे ने 'सैयारा' फिल्म के लिए बनाए थे सिक्स पैक एब्स, कैसा था उनका रूटीन?

अहान पांडे ने अपनी पहली फिल्म से ही धमाल मचा दिया है और लोगों के दिलों में जगह बना ली है। उनकी फिल्म 'सैयारा' इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय प्रेम कहानी बन गई है। इस फिल्म के लिए अहान ने कड़ी मेहनत करके सिक्स पैक एब्स बनाए थे। अब उनके प्रशिक्षक अजहर शेख ने उनके फिटनेस रूटीन से पर्दा उठाया है। आप भी अहान की तरह स्वस्थ डाइट लेकर और एक्सरसाइज करके फिट रह सकते हैं।

तैयारी शूटिंग शुरू होने से पहले घटाया था 8-9 किलो वजन रॉकस्टार कृष कपूर के किरदार में आने के लिए अहान को दुबला, लेकिन मस्कुलर शरीर चाहिए था। फिल्म की शूटिंग से पहले उन्हें करीब 8 से 9 किलो वजन घटाना पड़ा था। महज 40 से 45 दिनों के अंदर ही उन्हें एब्स भी बनाने थे। इसके लिए उन्होंने अजहर के साथ मिलकर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज की। अजहर ने बताया, "अहान सुबह 4 बजे ट्रेनिंग के लिए घर से निकलने थे और शूटिंग के बीच में भी एक्सरसाइज करते थे।"

परिवर्तन फिल्म के अलग-अलग भागों में अलग था अहान का लुक फिल्म की कहानी के मुताबिक अहान को अलग-अलग लुक अपनाने थे, जिनके लिए उन्हें शारीरिक परिवर्तन भी करने पड़े थे। सैयारा के शुरूआती भाग में वह सिक्स पैक एब्स में नजर आए थे। वहीं, वाणी बत्रा को ढूंढने वाले सीन्स के दौरान अहान को 10 दिन के अंदर 4 किलो वजन बढ़ाना पड़ा था। हालांकि, फिल्म के अंतिम यानि शादी वाले सीन के लिए उन्होंने फिर से अपना वजन घटाया था।

रूटीन ऐसा है अहान का वर्कआउट रूटीन अहान अपना वर्कआउट रूटीन कार्डिओ से शुरू करते हैं, जिसकी मदद से वसा को जलाया जा सकता है। इसके बाद वह स्ट्रेंथ प्रशिक्षण भी करते हैं, जिसके जरिए उनकी छाती, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, कंधे, पीठ और पैर मजबूत होते हैं। उनके रूटीन में मिश्रित मार्शल आर्ट (MMA) भी शामिल होता है, जो ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाता है। अंत में अहान उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण (HIIT) करते हैं, जिससे मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं।

डाइट फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी डाइट लेते थे अहान अहान की मां डियाने पांडे वेलनेस विशेषज्ञ हैं, जिन्होनें उनकी डाइट तैयार करने में मदद की थी। उनके खान-पान में कार्बोहाइड्रेट कम थे और प्रोटीन ज्यादा शामिल किया गया था। उनके खाने में नमक कम डाला जाता था और वे विटामिन और मिनरल से भरपूर व्यंजन खाते थे। अहान रोजाना 30 अंडे खाते थे, ताकि प्रोटीन की जरूरत पूरी हो। इसके अलावा उन्हें हर दिन 4 लीटर तरल पदार्थ लेने होते थे, जिनमें पानी और अन्य पेय शामिल होते थे।