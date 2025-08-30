चेहरे पर नजर आने लगी हैं झुर्रियां? ये कोलेजन युक्त सब्जियां खाने से होंगी कम

महिलाओं को जो त्वचा संबंधी समस्या सबसे ज्यादा परेशान करती है, वह है झुर्रियां नजर आना। इनके कारण चेहरा बेजान नजर आने लगता है और समय से पहले ही बुढ़ापा झलकना शुरू हो जाता है। इन्हें दूर करने के लिए केवल त्वचा की देखभाल करना ही नहीं, बल्कि पौष्टिक डाइट लेना भी जरूरी है। खान-पान में कोलेजन की मात्रा बढ़ाने से झुर्रियां दूर हो सकती हैं और युवा दिखा जा सकता है। इसके लिए इन 5 सब्जियों का सेवन बढ़ाएं।

#1 ब्रोकली ब्रोकली के स्वास्थ्य लाभों से तो सभी वाकिफ हैं। हालांकि, कम लोग जानते हैं कि यह सब्जी झुर्रियां मिटाने में भी मदद कर सकती है। इसमें विटामिन C की मात्रा अधिक होती है, जिसके चलते यह कोलेजन बढ़ाने में खासा योगदान दे सकती है। ब्रोकली सल्फोराफेन जैसे एंटीऑक्सिडेंट से भी समृद्ध होती है, जो मुक्त कणों से लड़ते हैं। इनकी मदद से बूढ़े होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और सूरज की हानिकारण किरणों से भी बचाव होता है।

#2 पालक पालक को खान-पान का हिस्सा बनाने से भी झुर्रियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें विटामिन A, C और K पाए जाते हैं, जो झुर्रियों को मिटाकर जवान त्वचा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है, जिसकी मदद से कोलेजन बढ़ सकता है। पालक में मौजूद सभी पोषक तत्व साथ मिलकर त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और धूप की क्षति से बचाते हैं, जिससे झुर्रियां नहीं नजर आतीं।

#3 शकरकंद आलू की जगह अगर आप शकरकंद खाएंगी तो आसानी से झुर्रियों का सफाया हो जाएगा। यह सब्जी बीटा-कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण झुर्रियों को मिटाने में सक्षम होती है। बीटा-कैरोटीन विटामिन A में बदल जाता है और सूर्य की क्षति से बचाते हुए त्वचा को जवान बनाए रखता है। इसके अलावा इसमें विटामिन C भी होता है, जो कोलेजन को बढ़ाकर त्वचा में कसाव ले आता है। इसे खाने से त्वचा निखरी भी नजर आती है।

#4 शिमलामिर्च झुर्रियां मिटाने वाली एक और पौष्टिक सब्जी है शिमलामिर्च, जिसका स्वाद भी लाजवाब होता है। यह सब्जी कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C का बढ़िया स्त्रोत होती है। ये तत्व कोलेजन उत्पादन को बढ़ाकर त्वचा में कसाव लाते हैं और झुर्रियों से छुटकारा दिलाते हैं। इसमें पाए जाने वाले विटामिन A और कैप्सैंथिन जैसे कैरोटीनॉयड मुक्त कणों के खिलाफ सुरक्षात्मक परत बनाते हैं। इससे त्वचा बुढ़ापे के लक्षणों से सुरक्षित रहती है।