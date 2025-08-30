क्ले से बनाई जा सकती हैं ये 5 सजावटी चीजें, जानिए कैसे

क्ले का उपयोग करके घर की सजावट के लिए कई सामान बनाए जा सकते हैं। ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि इनसे घर में एक पारंपरिक और आकर्षक लुक भी मिलता है। क्ले से बने सामानों की खासियत यह है कि ये प्राकृतिक होते हैं और इनका रंग भी बहुत सुंदर होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी क्ले की चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर खुद बना सकते हैं।

#1 दीवार घड़ी दीवार घड़ी एक ऐसा सामान है, जो आपके घर की दीवारों को सजाने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्ले को घड़ी के आकार में काटा जाता है, फिर उस पर नंबर और हाथ बनाए जाते हैं। इसके बाद घड़ी की मशीन लगाकर इसे सुखाया जाता है। अंत में इस पर रंग और डिजाइन बनाई जाती है ताकि यह देखने में सुंदर लगे।

#2 फूलदान फूलदान किसी भी कमरे की शोभा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्ले को गोल आकार में गूंथा जाता है, फिर उसमें छोटे-छोटे छेद किए जाते हैं ताकि पानी निकल सके। इसके बाद इसे धूप में सुखाया जाता है और अंत में इस पर रंग और डिजाइन बनाई जाती है। इस तरह आप अपने घर के लिए एक अनोखा और आकर्षक फूलदान बना सकते हैं।

#3 दीये दीये दिवाली जैसे त्योहारों पर बहुत खास होते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले क्ले को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, फिर उन टुकड़ों को हाथों से गूंथकर दीये का आकार दिया जाता है। इसके बाद इन पर रंग और डिजाइन बनाई जाती है ताकि ये देखने में सुंदर लगें। अंत में इनका उपयोग पूजा या किसी भी खास मौके पर किया जा सकता है।