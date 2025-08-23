भारत-चीन के बीच क्यों बढ़ रही है नजदीकी और क्या इससे अमेरिका को नुकसान होगा?

नजदीकी भारत-चीन की नजदीकी पर क्या कह रहे हैं जानकार? ताइवान-एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन की फेलो सना हाशमी ने अल जजीरा से कहा, "भारत और चीन के बीच तनाव और मतभेदों को कम करने के प्रयास कुछ समय से चल रहे हैं। पिछले साल मोदी और शी ने रूस में बैठक कर संबंधों में आई दरार को कम किया था। हालांकि, टैरिफ पर ट्रंप की नीतियों और अमेरिका के पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण ने भारत के पास चीन सहित विरोधियों की संख्या कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।"

भारत भारत को क्या है फायदा? हाशमी ने कहा कि चीन भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है और उसने संकेत दिया है कि वह भारतीय वस्तुओं के लिए ज्यादा बाजार पहुंच उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा, "इससे भारत को टैरिफ से कुछ राहत मिल सकती है और रणनीतिक व आर्थिक कमजोरियों का असर कम हो सकता है। इससे चीन के साथ भारत के मौजूदा व्यापार असंतुलन को कम करने में भी मदद मिल सकती है।"

चीन चीन की क्या है रणनीति? हाशमी ने कहा, "भारत हिंद-प्रशांत रणनीति का प्रमुख स्तंभ रहा है। इसलिए भारत के साथ संबंध चीन को यह दिखाने का मौका देंगे कि अमेरिका के बजाय वह विश्वसनीय साझेदार है।" वहीं, सिंगापुर विश्वविद्यालय के रिसर्च फेलो इवान लिडारेव ने अल जजीरा से कहा, "चीन को एहसास हो गया है कि उसने भारत को अमेरिका के करीब ला दिया है। भारत को भी एहसास हो गया है कि अमेरिका के साथ संबंधों की उसे काफी कीमत चुकानी पड़ रही है।"