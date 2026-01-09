टेस्ट क्रिकेट: ये दिग्गज खिलाड़ी सबसे ज्यादा हारे हुए मुकाबलों का रहे हैं हिस्सा 

टेस्ट क्रिकेट का सफर जितना गौरवशाली रहा है, उतना ही खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहा है। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने लंबे समय तक अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन कमजोर दौर और मजबूत विरोधियों के कारण उन्हें बार-बार हार झेलनी पड़ी। यही वजह है कि टेस्ट इतिहास में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनके नाम सबसे ज्यादा हारे हुए मुकाबलों का रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसे में आइए उन खिलाड़ियों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 शिवनारायण चंद्रपॉल (77 टेस्ट) इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल हैं। वह अपने टेस्ट करियर में 77 हारे हुए मैचों का हिस्सा रहे थे। इस दौरान उनके बल्ले से 40.07 की औसत से 5,370 रन निकले थे। उन्होंने इन मुकाबलों में 9 शतक लगाए थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 136 रन रहा था। ये मुकाबले साल 1994 से 2015 के बीच खेले गए थे।

#2 जेम्स एंडरसन (68 टेस्ट) दूसरे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं। वह साल 2003 से 2024 तक इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेले। इस दौरान 68 हारे हुए मुकाबलों का वह हिस्सा रहे थे। उन्होंने इन हारे हुए मैचों में 36.92 की औसत से 186 विकेट चटकाए थे। इस खिलाड़ी ने 7 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/42 का रहा था।

#3 जो रूट (64 टेस्ट) इस सूची में तीसरे स्थान पर अब इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट आ गए हैं। हाल ही में उनकी टीम को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 4-1 से एशेज सीरीज में हार मिली है। रूट 64 हारे हुए टेस्ट मैच का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 35.97 की औसत से 4,353 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 7 शतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 180 रन रहा है। गेंदबाजी में उन्होंने 31 विकेट लिए हैं।

