'बॉर्डर 2' में वरुण धवन पर उठे सवाल तो भड़क उठीं निर्माता, ट्रोलर्स को बताया 'देशद्रोही'

'बॉर्डर 2' विवाद: वरुण धवन के समर्थन में उतरीं निर्माता

लेखन नेहा शर्मा
Jan 08, 2026
07:29 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में है, लेकिन हाल ही में फिल्म और इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे वरुण धवन को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। वरुण की एक्टिंग और फिल्म में उनकी कास्टिंग पर सवाल उठाने वाले ट्रोलर्स को अब फिल्म की निर्माता निधि दत्ता ने आड़े हाथ लिया है। निधि ने न केवल वरुण का बचाव किया है, बल्कि ट्रोलर्स को जमकर लताड़ा भी है।

ट्रोलिंग

'घर कब आओगे' गाने से शुरू हुई ट्रोलिंग और मजाक

विवाद की शुरुआत तब हुई, जब सोशल मीडिया पर 'बॉर्डर 2' के बहुप्रतीक्षित गाने 'घर कब आओगे' की एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई। गाने में वरुण के चेहरे के हाव-भाव देखकर लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया और देखते ही देखते मीम्स का दौर शुरू हो गया। वरुण को इस कदर ट्रोल होते देख फिल्म की निर्माता निधि दत्ता ने एक कड़ा बयान जारी कर इसे महज मजाक नहीं, बल्कि एक पैसे देकर चलाया गया दुष्प्रचार करार दिया।

दावा

वरुण को बदनाम करने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे?

एक्स पर हाल ही में एक यूजर ने दावा किया कि वरुण के खिलाफ एक 'पेड स्मियर कैंपेन' (पैसे देकर छवि खराब करने की साजिश) चलाया जा रहा है। इस पर निधि ने उन लोगों को जमकर फटकार लगाई जो वरुण को नीचा दिखाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, lउन सभी देशविरोधियों को बधाई जो इस देश के परमवीर चक्र विजेता का किरदार निभाने वाले एक अभिनेता को नीचा दिखाने के लिए पैसे दे सकते हैं।'

फटकार

फिल्म की छवि बिगाड़ने की साजिश- निर्माता

निधि ने ट्रोल करने वालों को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि ये फिल्म की छवि बिगाड़ने की एक साजिश है। उन्होंने उन लोगों पर सवाल उठाए, जो पर्दे के पीछे बैठकर उनकी फिल्म के खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे हैं। निधि ने अपने बयान में ये तक कह दिया कि जो लोग एक ऐसी फिल्म को नीचा दिखा रहे हैं जो हमारे जवानों के गौरव पर आधारित है, उनकी मानसिकता 'देशविरोधी' है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

अपमान

'बॉर्डर 2' के हीरो का अपमान यानी देश का अपमान

निधि ने इस बात पर जोर दिया कि वरुण धवन फिल्म में एक ऐसे जांबाज का किरदार निभा रहे हैं जिसे देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिला है, इसलिए उनका अपमान देश का अपमान है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो इस तरह के 'पैसे दिए हुए अभियान' के झांसे में न आए और ऐसे नकारात्मक तत्वों को बेनकाब करें। 'बॉर्डर 2' में वरुण के अलावा सनी देओल, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी अहम भूमिका में हैं।

