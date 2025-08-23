भारत 25 अगस्त से अमेरिका के लिए निलंबित करेगा डाक सेवाएं, जानें वजह

अमेरिका से टैरिफ को लेकर तनाव के बीच भारत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। इसके पीछे अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों में बदलावों को वजह बताया गया है। ये नए बदलाव इस महीने के अंत से लागू होना है। आइए जानते हैं ये कदम क्यों उठाया गया है।

अमेरिका अमेरिका ने नियमों में क्या बदलाव किया? अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई को एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, 800 डॉलर तक के मूल्य के सामानों के लिए शुल्क-मुक्त न्यूनतम छूट हटा दी गई है। नए आदेश के तहत, अंतरराष्ट्रीय डाक नेटवर्क या अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (CBP) द्वारा अनुमोदित अन्य पक्षों के माध्यम से माल पहुंचाने वाले परिवहन वाहकों को शुल्क वसूलना और जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद अमेरिका जाने वाली विमानन कंपनियां 25 अगस्त के बाद माल स्वीकार नहीं करेंगी।

डाक डाक विभाग ने क्या कहा? डाक विभाग ने कहा, "29 अगस्त से अमेरिका जाने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तुओं पर, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, टैरिफ ढांचे के अनुसार सीमा शुल्क लागू होगा। इसे देखते हुए डाक विभाग ने 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका के लिए सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। केवल पत्रों/दस्तावेजों और 100 डॉलर तक के मूल्य वाले उपहारों को छूट दी गई है।"

बयान ग्राहकों को वापस किया जाएगा शुल्क डाक विभाग ने कहा कि जिन ग्राहकों ने पहले ही ऐसी वस्तुओं की बुकिंग कर ली है, जिनकी डिलीवरी नहीं हो सकती, वे डाक शुल्क वापस ले सकते हैं। विभाग ने यह भी कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ समन्वय में स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और जल्द से जल्द सेवाओं को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।विभाग ने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।