भारतीय टीम को लगा झटका, तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 टी-20 मुकाबलों से बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। तिलक वर्मा की 'टेस्टिकुलर टॉर्शन' की सर्जरी हुई है और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज के पहले 3 मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। उनकी वापसी 3 मैचों के बाद उनके फिटनेस को देखने के बाद होगी। तिलक भारत की टी-20 विश्व कप टीम का भी हिस्सा हैं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

बयान BCCI ने क्या कहा? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने तिलक को लेकर एक बयान जारी किया है। उसके अनुसार बुधवार, 7 जनवरी को राजकोट में तिलक की सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद गुरुवार सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वह शुक्रवार को हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। फिलहाल तिलक की हालत स्थिर है और रिकवरी अच्छी चल रही है। लक्षण पूरी तरह ठीक होने और घाव भरने के बाद ही वह धीरे-धीरे फिटनेस ट्रेनिंग और क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियां शुरू करेंगे।

मेडिकल क्या होती है टेस्टिकुलर टॉर्शन? टेस्टिकुलर टॉर्शन एक आपातकालीन स्थिति है, जिसमें अंडकोष (टेस्टिकल) अपनी जगह से घूम जाता है और उसकी रक्त आपूर्ति बंद हो जाती है। खून का बहाव कम होने से अचानक और अक्सर तेज दर्द और सूजन होती है। यह बहुत दर्दनाक होता है और अगर समय पर इलाज न हो तो अंडकोष खराब (नेक्रोसिस) हो सकता है, जिससे उसे हटाना पड़ सकता है। यह ज्यादातर 12 से 25 सालों के पुरुषों को होता है।

Advertisement

खिलाड़ी टीम का काफी अहम हिस्सा हैं तिलक तिलक ने साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। अब तक उन्होंने 40 मैच खेल लिए हैं, जिसकी 37 पारियों में 49.25 की औसत और 143.97 की स्ट्राइक रेट से 1,182 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 6 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी लगाए हैं। उनके दोनों शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आए हैं। उन्होंने 2025 में 18 पारियों में 47.25 की औसत से 567 रन बनाए थे।