शाहरुख खान की सादगी के मुरीद हुए जयदीप अहलावत, तारीफ में कह दी ये बड़ी बात

बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में शुमार जयदीप अहलावत इन दिनों अपनी सफलता के सातवें आसमान पर हैं। 'पाताल लोक' से घर-घर में पहचान बनाने वाले जयदीप अब बॉलीवुड के 'बादशाह' यानी शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में काम करने जा रहे हैं। हाल ही में एक बातचीत के दौरान जयदीप ने अपने अब तक के सफर और शाहरुख के साथ काम करने के अपने जादुई अनुभव को साझा किया

सराहना शाहरुख के साथ दूसरी बार काम कर रहे जयदीप रेडिफ से जयदीप बोले, "ये दूसरी बार है, जब मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। उनके साथ काम करते हुए ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं नहीं होता कि आप दुनिया के इतने प्रतिष्ठित 'ग्लोबल स्टार' के साथ काम कर रहे हैं। वो माहौल को इतना सहज बना देते हैं कि उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले फिल्म 'रईस' में मेरी एक बहुत छोटी सी भूमिका थी, लेकिन अब फिर से उनके साथ जुड़ना सुखद है।"

प्यार "कभी नहीं सोचा था मुझे इतना प्यार मिलेगा" जयदीप से पूछा गया कि वो करियर के उस पड़ाव पर हैं, जहां समीक्षक और दर्शक उनके हर काम को शानदार मानते हैं। क्या एक अभिनेता के लिए ये एक 'खतरनाक' स्थिति नहीं है? इस पर जयदीप बोले, "ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रशंसा है कि लोग मेरे काम को देख रहे हैं और उसे इतना पसंद किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि ये नुकसानदेह या या नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा।"

साफगोई काम ईमानदारी से करता हूं, बाकी सब किस्मत के हाथ- जयदीप बातचीत में जयदीप आगे कहते हैं, "बेशक मुझे उम्मीद थी कि मेरे काम की सराहना होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा जहां आज हूं। मैं जानता हूं कि जब लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो यह स्थिति 'खतरनाक' हो सकती है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं सोचता। मैं बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं और बाकी सब किस्मत पर छोड़ देता हूं।"

