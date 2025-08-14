अमेरिका की भारत को चेतावनी, कहा- अगर पुतिन और ट्रंप की वार्ता बिगड़ी तो बढ़ेगा टैरिफ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में बेहद अहम बैठक होने वाली है। इससे पहले अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका ने कहा है कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात में चीजें ठीक नहीं रहीं, तो भारत पर टैरिफ और बढ़ सकते हैं। अमेरिका ने कहा कि टैरिफ पर फैसला ट्रंप और पुतिन की बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगा।

बयान अमेरिका बोला- भारत पर बढ़ सकता है टैरिफ अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक साक्षात्कार में कहा, "हमने रूस का तेल खरीदने पर भारत पर द्वितीयक टैरिफ लगाए हैं। मुझे लगता है कि अगर चीजें ठीक नहीं रहीं, तो प्रतिबंध या द्वितीयक टैरिफ बढ़ सकते हैं। बता दें कि रूस से तेल और हथियार खरीदने के चलते अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। अब कुल टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है।

जमीन दोनों देशों में हो सकती है जमीन की अदला-बदली ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच जमीन की अदला-बदली का जिक्र किया है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ये हो सकता है। हालांकि, इस पर जेलेंस्की ने चिंता जताते हुए कहा है कि वे एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। यूरोपीय देशों को भी आशंका है कि ट्रंप यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस को सौंप सकते हैं। पुतिन डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया इलाके की मांग करते रहे हैं।