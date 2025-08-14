अमेरिका की भारत को चेतावनी, कहा- अगर पुतिन और ट्रंप की वार्ता बिगड़ी तो बढ़ेगा टैरिफ
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में बेहद अहम बैठक होने वाली है। इससे पहले अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका ने कहा है कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात में चीजें ठीक नहीं रहीं, तो भारत पर टैरिफ और बढ़ सकते हैं। अमेरिका ने कहा कि टैरिफ पर फैसला ट्रंप और पुतिन की बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगा।
बयान
अमेरिका बोला- भारत पर बढ़ सकता है टैरिफ
अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक साक्षात्कार में कहा, "हमने रूस का तेल खरीदने पर भारत पर द्वितीयक टैरिफ लगाए हैं। मुझे लगता है कि अगर चीजें ठीक नहीं रहीं, तो प्रतिबंध या द्वितीयक टैरिफ बढ़ सकते हैं। बता दें कि रूस से तेल और हथियार खरीदने के चलते अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। अब कुल टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है।
ट्रंप की धमकी
ट्रंप ने भी दी रूस को धमकी
बैठक से पहले ट्रंप ने भी रूस को धमकी दी है। उ्न्होंने रूस को चेतावनी देते हुए कहा था, "अगर रूस ने यूक्रेन में जारी युद्ध नहीं रोका तो उसे 'बेहद गंभीर' परिणाम भुगतने होंगे। अगर रूस अलास्का में पुतिन के साथ उनकी बैठक के बाद युद्ध रोकने पर सहमत नहीं होता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।" इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की।
जमीन
दोनों देशों में हो सकती है जमीन की अदला-बदली
ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच जमीन की अदला-बदली का जिक्र किया है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ये हो सकता है। हालांकि, इस पर जेलेंस्की ने चिंता जताते हुए कहा है कि वे एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। यूरोपीय देशों को भी आशंका है कि ट्रंप यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस को सौंप सकते हैं। पुतिन डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया इलाके की मांग करते रहे हैं।
बैठक
15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप-पुतिन की बैठक
पुतिन और ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में बेहद अहम बैठक करने जा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि इस बैठक में यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी। 3 साल से चले आ रहे यूक्रेन युद्ध को लेकर बैठक पर दुनियाभर की नजरें हैं। हालांकि, ट्रंप ने बैठक में जेलेंस्की या किसी भी यूरोपीय देश को आमंत्रित नहीं किया है। दोनों नेता अलास्का में अमेरिका सेना के एक अड्डे पर मिलेंगे।