क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी करेंगे श्रेयस अय्यर?
क्या है खबर?
भारतीय टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर फिलहाल चोट के बाद अपनी फिटनेस हासिल कर रहे हैं। वह फिलहाल बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में वापसी के लिए प्रयासरत हैं। अब ऐसी खबर है कि अय्यर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलेंगे और इसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में भी वापसी करेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
विजय हजारे ट्रॉफी में 2 मैच खेलेंगे अय्यर
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अय्यर इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी में 3 और 6 जनवरी, 2026 को होने वाले मैचों में मुंबई क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बल्लेबाज के 30 दिसंबर तक बेंगलुरु में रहने की उम्मीद है। घरेलू टूर्नामेंट के जरिए अय्यर अपनी फिटनेस साबित कर सकेंगे और 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में भारतीय उपकप्तान की वापसी होना लगभग तय है।
बयान
नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अय्यर- रिपोर्ट
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "हमें श्रेयस के बारे में अच्छी खबरें मिल रही हैं। उनके 3 जनवरी और 6 जनवरी को मुंबई के लिए 2 मैच खेलने की पूरी संभावना है। फाइनल शेड्यूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से क्लीयरेंस मिलने पर निर्भर करेगा, लेकिन जयपुर में वे मैच खेलने के लिए संकेत सकारात्मक हैं। वह नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है।"
चोट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए थे अय्यर
अय्यर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच पकड़ते समय चोट लगी थी। यह घटना तब हुई जब वे बैकवर्ड प्वाइंट क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे और एलेक्स केरी का कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कैच तो सफलतापूर्वक पकड़ लिया, लेकिन उनकी बाईं तरफ की पसलियों में चोट लग गई थी। उन्हें तुरंत मैदान छोड़ना पड़ा था। बाद में उनके आंतरिक रक्तस्राव की पुष्टि होने पर उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था।
आंकड़े
ऐसा है अय्यर का वनडे करियर
अय्यर ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2017 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 73 मुकाबले खेले हैं और इसकी 67 पारियों में 47.81 की औसत से 2,917 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 23 अर्धशतक और 5 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128* रन रहा है। इस खिलाड़ी 14 टेस्ट में 36.86 की औसत से 811 रन और 51 टी-20 मुकाबलों में 30.66 की औसत से 1,1104 रन बनाए हैं।