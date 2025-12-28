स्मृति मंधाना 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज बनी, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए और वह इस आंकड़े को छूने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। भारतीय उपकप्तान ने तिरुवनंतपुरम में खेले जा रहे टी-20 में अपना 27वां रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
मंधाना ने लगाया अर्धशतक, भारत ने बनाया रिकॉर्ड स्कोर
मंधाना ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 11 चौके और 3 बड़े छक्के लगाए। उम्दा लय में नजर आ रही मंधाना अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के दूसरे शतक से चूक गई। वहीं, शफाली वर्मा ने 46 गेंदों में 79 रन की पारी खेली। अंतिम ओवरों में रिचा घोष ने 16 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाए और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपना रिकॉर्ड स्कोर 221/2 बनाया।
आंकड़े
शानदार रहा है मंधाना का अंतरराष्ट्रीय करियर
मंधाना ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 281 मैच खेले हैं और मिताली राज के बाद 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय बनी। वह अपनी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4,000 से अधिक रन बना चुकी हैं। इसी तरह वनडे करियर में उन्होंने 48.38 की औसत के साथ 5,322 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 7 टेस्ट की 12 पारियों में 57.18 की औसत के साथ 629 रन अपने नाम किए हैं।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Mt. 1⃣0⃣,0⃣0⃣0⃣🏔️— BCCI Women (@BCCIWomen) December 28, 2025
Congratulations to #TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana on a landmark milestone 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/9lrjb3dMqU #INDvSL | @mandhana_smriti | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/bkqF2HwuDO
उपलब्धि
10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली कुल चौथी बल्लेबाज
मंधाना 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की कुल चौथी महिला बल्लेबाज बनी। वह दिग्गज बल्लेबाजों की विशेष सूची में शामिल हुई हैं। क्रिकबज के मुताबिक, पूर्व भारतीय कप्तान मिताली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 10,868 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने खेल के सभी प्रारूपों को मिलाकर 10,652 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज चर्लोट एडवर्ड्स ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 10,273 रन के साथ किया था।
आंकड़े
सबसे तेज 10,000 अंतरराष्ट्रीय वाली खिलाड़ी बनी मंधाना
मंधाना ने अपने 10,000 रन बनाने के लिए कुल 281 पारियों का सहारा लिया। इसके साथ ही वह सबसे तेज (सबसे कम पारियों में) ये आंकड़ा छूने वाली बल्लेबाज बनी। उन्होंने इस मामले में मिताली का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि मिताली ने 291 पारियों में ऐसा किया था। वहीं, एडवर्ड्स ने 308 पारियों में और बेट्स ने 314 पारियों में ये कारनामा किया था।
रिकॉर्ड
मंधाना ने हाल ही में अपने 4,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए
मंधाना ने हाल ही में अपने 4,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए थे। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा टी-20 सीरीज के पहले मैच के दौरान ये मुकाम हासिल किया था। वह न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के बाद ये आंकड़ा छूने वाली सिर्फ दूसरी बल्लेबाजी बनी थी। मंधाना 4,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली कुल 5वीं (पुरुष या महिला) खिलाड़ी बनी थी। वह बाबर आजम (4,429), रोहित शर्मा (4,231), और विराट कोहली (4,188) की सूची में शामिल हुई थी।