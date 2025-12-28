आलिया भट्ट तीसरी बार इस 1,000 करोड़ी हीरो के साथ, बॉक्स ऑफिस पर धमाका तय
क्या है खबर?
बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर धमाके की तैयारी हो चुकी है। आलिया भट्ट 1,000 करोड़ क्लब में शामिल हो चुके सुपरस्टार के साथ नजर आने वाली हैं। उन्होंने फिल्म 'प्रलय' में एंट्री ले ली है, जिससे इसे लेकर फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। 'प्रलय' के हीरो रणवीर सिंह हैं, जिनके लिए हीरोइन की तलाश पिछले कई दिनों ये चल रही थी, जाे आलिया पर आकर खत्म हुई है।
हीरोइन
निर्देशक की पहली पसंद आलिया
रणवीर ने 'डॉन 3' का काम निपटा लिया है और अब वो पूरी तरह से अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये जॉम्बी थ्रिलर होगी, जिसकी शूटिंग अगस्त में शुरू होगी। ये निर्देशक जय मेहता की पहली फीचर फिल्म है, इसलिए वो इसे खास और आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दर्शकों और मीडिया का ध्यान फिल्म पर केंद्रित रहे। इस फिल्म में लीड हीरोइन के लिए उनकी पहली पसंद आलिया हैं।
किरदार
कहानी के केंद्र में होंगी आलिया
निर्देशक को लगता है कि फिल्म के लिए आलिया सबसे बेहतर हैं। फिल्म में वो सिर्फ हीरो की प्रेमिका नहीं, बल्कि कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। उनका किरदार हीरो को चुनौती देता है, खासकर एक मुश्किल और टूटती दुनिया में। सूत्र का कहना है कि इस तरह के किरदार को आलिया से बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। निर्देशक को इस प्रयोगात्मक और चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए ऐसी हीरोइन चाहिए थी, जिन पर दर्शकों का भरोसा हो।
पिछली फिल्में
आलिया और रणवीर ने साथ में कीं ये फिल्में
आलिया और रणवीर ने पहली बार जोया अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म 'गली बॉय' में साथ काम किया था। दोनों की जोड़ी वाली ये फिल्म दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों को भी बेहद पसंद आई थीं। यहां तक कि इसे भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में ऑस्कर भी भेजा गया था। इसके बाद आलिया और रणवीर ने करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में साथ काम किया और ये भी हिट रही।
धुरंधर
1,000 करोड़ी फिल्में देने वाले अभिनेताओं की सूची में शामिल हो चुके रणवीर
रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' ने बाॅक्स ऑफिस पर आते ही तूफान उठा दिया था। पहले ही दिन से टिकट खिड़की पर धमाल मचा रही इस फिल्म की कमाई देशभर में 700 करोड़ की ओर बढ़ रही है, वहीं दुनियाभर में इसने 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं। इस सफलता के साथ ही रणवीर सिंह उन चुनिंदा भारतीय सितारों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने सबसे जल्दी 1,000 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री की है।