स्वामी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार, कई छात्राओं ने लगाया है यौन शोषण का आरोप

पुलिस को 17 छात्राओं ने बताया कि आरोपी स्वामी ने उनसे अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक मैसेज भेजे और जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। पीड़िताओं का कहना है कि आश्रम की कुछ महिला कर्मचारी भी स्वामी के साथ थीं और छात्राओं पर उसकी मांगे मानने का दबाव बनाती थीं। छात्राओं का आरोप है कि आश्रम में काम करने वाली कुछ वॉर्डन ने भी उन पर आरोपी से मिलने का दबाव बनाया।

धोखाधड़ी

चैतन्यानंद पर धोखाधड़ी समेत कई दूसरे भी आरोप

मामला सामने आने के बाद कॉलेज के कर्ता-धर्ता श्री श्रृंगेरी मठ ने चैतन्यानंद से संबंध खत्म कर लिए हैं। मठ ने ये भी बताया कि चैतन्यानंद ने ट्रस्ट के खाते से 55 लाख रुपये निकाल लिए। चैतन्यानंद पर फर्जी पासपोर्ट हासिल करने का भी आरोप है। ﻿दिल्ली पुलिस को उसके संस्थान से फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी कार भी मिली थी। वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में हाल ही में उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी।