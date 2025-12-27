रकुल प्रीत सिंह के भाई को क्यों ढूढ रही पुलिस? पहले भी हो चुकी गिरफ्तारी
क्या है खबर?
हैदराबाद के मसाब टैंक ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के भाई अमन प्रीत सिंह का नाम सामने आने से इस केस पर चर्चा और तेज हो गई है। पुलिस के मुताबिक अमन नियमित रूप से नशे का सेवन करता है और इस मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। आइए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं।
ड्रग्स मामला
हैदराबाद के मसाब टैंक ड्रग्स केस में फंसा अमन प्रीत
रकुल के भाई अमन प्रीत सिंह का नाम हैदराबाद के मसाब टैंक ड्रग्स केस में सामने आया है। वो फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। अमन की गिरफ्तारी के लिए ईगल टीम के साथ-साथ स्थानीय पुलिस ने भी विशेष टीमें गठित कर ली हैं। हाल ही में पुलिस ने ट्रूप बाजार इलाके से नितिन सिंघानिया और श्रेणिक सिंहवी नाम के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया था। उनसे हुई पूछताछ के दौरान अमन का नाम सामने आया।
रीह
ड्रग्स केस में अमन प्रीत का पुराना रिकॉर्ड
पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1 ग्राम ड्रग्स बरामद किए हैं। साथ ही ईगल टीम को ऐसे सबूत भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि अमन गिरफ्तार किए गए इन व्यापारियों से नियमित रूप से नशीले पदार्थ खरीदा करता था। उसे पहले भी ड्रग्स का सेवन करते पकड़ा जा चुका है। पुलिस के सामने खुला उसका आपराधिक इतिहास बताता है कि बीते कुछ महीनों में ये उनके खिलाफ दर्ज किया गया दूसरा मामला है।
तलाश
अमन प्रीत की तलाश में लगाईं कई टीमें
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शहर में सक्रिय नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन पर कार्रवाई करते हुए मसाब टैंक पुलिस और ईगल टीम ने संयुक्त अभियान चलाया था। इसी दौरान जांच में पता चला कि ये आरोपी लंबे समय से ड्रग्स की आपूर्ति कर रहे थे और इनके नियमित ग्राहकों की सूची भी काफी लंबी थी। फिलहाल अमन फरार है। अधिकारियों के मुताबिक, उसकी तलाश के लिए अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
ड्रग्स रैकेट
कोकीन रैकेट में पहले भी हो चुकी अमन प्रीत सिंह की गिरफ्तारी
पिछले साल हैदराबाद के एक कोकीन रैकेट में अमन का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स विभाग ने इस कार्रवाई के दौरान 199 ग्राम कोकीन बरामद की थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये थी। जांच में अमन का नाम एक ग्राहक के तौर पर सामने आया था। पुलिस ने उन्हें उन 13 लोगों की सूची में शामिल किया था, जिनके ड्रग्स का सेवन करने की पुष्टि हुई थी।