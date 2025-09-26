दिल्ली आश्रम के चैतन्यानंद सरस्वती छात्राओं से पूछते थे अश्लील सवाल- क्या कभी कंडोम इस्तेमाल किया?

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान की छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी निदेशक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी के खिलाफ नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में 32 में से 17 छात्राओं ने बताया है कि बाबा उन पर CCTV के जरिए नजर रखता था, जिसका उपयोग वे डराने-धमकाने के लिए करते थे। आरोप है कि वे छात्राओं से निजी और अश्लील सवाल भी पूछते थे।

अश्लील छात्राओं से उनके बॉयफ्रेंड और सेक्स लाइफ की जानकारी लेने का आरोप छात्राओं ने पुलिस को बताया कि 62 वर्षीय बाबा अपने फोन पर छात्राओं की फोटो देखते और नहाने के तरीकों के बारे में पूछते थे। उन्होंने कुछ छात्राओं से उनके रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड के बारे में भी पूछा था। उन्होंने पूछा, "क्या उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी सेक्स किया है और कैसे किया है क्या वे कंडोम इस्तेमाल करती हैं।" बाबा रात को छात्राओं को "आई लव यू" लिखकर भेजता और एक लड़की के बॉयफ्रेंड को काफी डराया था।

आरोप होली पर की थी छेड़खानी छात्राओं ने बताया कि एक बार होली के दिन बाबा ने छात्राओं को लाइन से खड़ा करके उनके बालों और गालों पर जबरन गुलाल लगाया था। आरोप है कि वह छात्राओं को विदेश ले जाने का वादा करते थे और कभी-कभी साथ में मथुरा जाने को भी कहते थे। छात्राओं के विरोध करने पर उनकी डिग्री रोकने की धमकी दी जाती और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती थी।