अभिनेता विजय की रैली में भगदड़: 39 की मौत, FIR दर्ज; जानें अब तक क्या-क्या हुआ
क्या है खबर?
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। 51 लोग ICU में भर्ती हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे के तुरंत बाद उच्चस्तरीय बैठक की है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10‑10 लाख रुपये और घायलों को 1 लाख रुपये देने का ऐलान किया है।
दौरा
मुख्यमंत्री ने किया अस्पताल का दौरा, मृतकों के परिजनों से भी मिले
घटना के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन कल रात ही करूर पहुंच गए थे। उन्होंने आज सुबह अस्पताल जाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, "हमारे राज्य के इतिहास में किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान कभी नहीं गई है। भविष्य में भी ऐसी त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए।" स्टालिन ने घटना होते ही अपने मंत्रियों को तुरंत करूर पहुंचने का निर्देश दिया था।
ट्विटर पोस्ट
भगदड़ के बाद घटनास्थल पर फैली चप्पलें
VIDEO | Karur stampede: Morning visuals show the site being littered with scattered slippers, trampled TVK flags, and abandoned personal belongings.— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2025
38 people died in a stampede at actor-politician Vijay's rally in Karur on Saturday.
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/xEDGv4lwoH
जांच
घटना की उच्चस्तरीय जांच होगी, FIR भी दर्ज
मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस हादसे की जांच के लिए समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुणा जगदीशन करेंगी। वहीं, तमिलनाडु पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुए करूर के तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) जिला सचिव मथियाझागन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से फोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया।
विजय की प्रतिक्रिया
हादसे के बाद विजय की पहली प्रतिक्रिया आई
हादसे के बाद विजय ने कहा, 'मेरा दिल टूट गया है; मैं असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा और दुख से छटपटा रहा हूं, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। करूर में जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।' बता दें कि भगदड़ के बाद विजय बिना घायलों से मिले चेन्नई चले गए थे।
वजह
क्यों मची भगदड़?
अब तक हादसे की 3 वजह सामने आ रही है। पहली- विजय रैली में देरी से पहुंचे। उन्हें दोपहर 12 बजे आना था, लेकिन शाम 7.40 बजे आए। इस दौरान भीड़ बढ़ती गई और लोग भूखे-प्यासे खड़े रहे। दूसरी- रैली में 10,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन एक लाख से ज्यादा लोग आए। तीसरी- विजय की बस भीड़ को चीरती हुई बीच से निकली। इस वजह से 100 फीट चौड़ी सड़क पर लोग एक-दूसरे पर गिरने लगे।
शोक
प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति ने जताया शोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।' राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 'करूर में भगदड़ में हुई जान-माल की हानि के बारे में जानकर दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।'
परिचय
कौन हैं अभिनेता विजय?
विजय को थलापति विजय के नाम से जाना जाता है। चेन्नई में जन्मे विजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में आई 'नालैया थीरपू' से की थी। वे 65 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और 420 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। विजय ने पिछले साल फरवरी में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की थी। उन्होंने कहा था कि अगले साल आने वाली 'थलापति 69' उनकी आखिरी फिल्म होगी।