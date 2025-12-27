असम में SIR के बाद मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी, 10 लाख से अधिक नाम हटे
क्या है खबर?
असम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनाव आयोग ने शनिवार को संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। राज्य में कुल 2.62 करोड़ मतदाताओं में से 10.56 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। अब 2.51 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। राज्य में करीब 1,260 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) और 29,656 बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) को घर-घर जाकर जनगणना प्रपत्र बांटने, मतदाताओं की मैपिंग और मिलान के काम में लगाया गया था।
आपत्ति
22 जनवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
राज्य में 10.56 लाख मतदाताओं में 4.78 लाख मृत मतदाता, 5.23 लाख लाख स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाता और 53,619 दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। ड्राफ्ट सूची को लेकर मतदाता अब 28 दिसंबर से 22 जनवरी, 2026 तक अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज करा सकते हैं। चुनाव अधिकारी अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले 10 फरवरी, 2026 तक आपत्तियों और दावों का निपटारा करेंगे। इसके लिए उन्हें पाबंद कर दिया गया है।
सत्यापन
61.03 लाख घरों में किया गया सत्यापन
चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य भर में 61.03 लाख घरों में सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया में 35 जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), 126 मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO), 1,260 AERO, 29,656 BLO और 2,578 BLO पर्यवेक्षक शामिल थे। राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया में सहायता और निगरानी के लिए 61,533 बूथ स्तरीय एजेंट (BLA) तैनात किए हैं। बता दें कि असम में अगले 6 महीने से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।