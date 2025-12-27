असम में SIR के बाद हटाए गए 10 लाख से अधिक नाम

असम में SIR के बाद मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी, 10 लाख से अधिक नाम हटे

लेखन भारत शर्मा 07:38 pm Dec 27, 202507:38 pm

क्या है खबर?

असम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनाव आयोग ने शनिवार को संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। राज्य में कुल 2.62 करोड़ मतदाताओं में से 10.56 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। अब 2.51 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। राज्य में करीब 1,260 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) और 29,656 बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) को घर-घर जाकर जनगणना प्रपत्र बांटने, मतदाताओं की मैपिंग और मिलान के काम में लगाया गया था।