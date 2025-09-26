यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को दिल्ली कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मामला

क्या है मामला?

यह याचिका वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में दायर की गई थी। चैतन्यानंद पर धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर उसे इस्तेमाल करने और आपराधिक षडयंत्र के आरोपों में एक FIR दर्ज की गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपों की प्रकृति जांच के इस चरण में हिरासत में पूछताछ की मांग करती है, इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।