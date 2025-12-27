सलमान खान के लिए आदित्य चोपड़ा का बड़ा फैसला, 'बैटल ऑफ गलवान' की खातिर टाली 'अल्फा'

सलमान खान के लिए निर्माता आदित्य चोपड़ा ने बड़ा कदम उठाया है। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए आदित्य ने 17 अप्रैल की रिलीज तारीख छोड़ दी, ताकि सलमान की फिल्म बॉक्स ऑफिस टकराव से बच सके। वैसे भी सलमान और आदित्य के बीच हमेशा से ही काफी अच्छा तालमेल रहा है। इसी भरोसे और दोस्ती के चलते आदित्य ने अब 'बैटल ऑफ गलवान' को अकेले बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाने का मौका दे दिया है।

बदलाव सलमान के लिए YRF ने बदली 'अल्फा' की रिलीज डेट पहले YRF ने 'अल्फा' के लिए 17 अप्रैल का दिन चुना था, क्योंकि ये समय रिलीज के लिए अच्छा माना जा रहा था और किसी और फिल्म ने इसे पहले बुक नहीं किया था, लेकिन फिर पता चला कि 'बैटल ऑफ गलवान' भी इसी तारीख को रिलीज होने वाली है। आदित्य-सलमान के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध हैं, इसलिए निर्माता ने 17 अप्रैल को सलमान के लिए छोड़ दिया। अब YRF 'अल्फा' की नई रिलीज तारीख की घोषणा करेगा।

अल्फा पहले इसी साल 25 दिसंबर को आने वाली थी 'अल्फा' फिल्म 'अल्फा' का निर्देशन शिव रवैल ने किया है, जो पहले 'द रेलवे मेन' जैसी हिट वेब सीरीज बना चुके हैं। इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही फिल्म में अनिल कपूर और बॉबी देओल भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। पहले ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी। इसके बाद 17 अप्रैल नई रिलीज तारीख चुनी गई और अब फिल्म की रिलीज फिर टल गई है।

कैमियो शाहरुख खान और सलमान खान भी हो सकते हैं 'अल्फा' का हिस्सा ये चर्चा भी है कि 'अल्फा' में ऋतिक रोशन का तो धमाकेदार कैमियो होगा ही, उनके साथ-साथ इस फिल्म में आदित्य, शाहरुख खान और सलमान की एंट्री भी करा रहे हैं। उन्होंने एक खास कैमियो के लिए दोनों सितारों से गुजारिश की है। आदित्य ने शाहरुख के लिए एक खास सीन तैयार किया है, जो सीधेतौर पर 'पठान 2' की शुरुआत का रास्ता बनाएगा। फिल्म के जरिए आदित्य अपने स्पाई यूनिवर्स का अगला अध्याय खोलने की तैयारी कर रहे हैं।

